Pazaryeri'nde Şiir Şöleni

Pazaryeri
Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi
7. Kültür Buluşmaları kapsamında şiir şöleni düzenlendi.
Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe, şair İsmail Gül ve Ayfer Yazıcı, ozan ve bestekar Salim Aydın
, şiir yorumcusu Muammer Ahmet Sağlam
katıldı.
Şiir yorumcusu Sağlam, öğrencilere yaptığı konuşmasında, şiirin insan hayatının, duygularının ve gerçeklerin özü olduğunu söyledi.
Şiir ve şairle ilgili düşüncelerini paylaşan Sağlam, şunları kaydetti:
"Şiirin felsefedir, şiir aşktır. Şairlik doğuştan gelen yeteneklerinin var oluşuna bağlı. İnsan aldığı kaliteli ve seviyeli bir eğitimle şiir yazma yeteneğini geliştirerek duygularını, düşüncelerini edebiyat kurallarına göre mısralara dökebilirse şairlik unvanını kazanır. Şair olmak için sırf mısraları alt alta dizmek yetmez.
Şair insanların hayatını, duygularını, düşüncelerini, ses uyumları, bir musiki ahengi ve estetiği içinde bir anlam bütünlüğüyle yazmak zorundadır. Şair, bir parçası olduğu tabiatın ve insanlığın, kendisinde uyandırdığı his yükselişini çevresine duyurabildiği derecede şair olur."
Şair Gül'ün şiirlerinden okunan etkinlikte, şiirlere bağlamasıyla beste yapan hayatını kamyon şoförlüğüyle sürdüren şiir aşığı bağlama üstadı 61 yaşındaki Salim Aydın, öğrenciler tarafından ayakta alkışlandı.
Etkinlik sonunda Okul Müdürü
Seyfettin Yıldız, şairlere teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.