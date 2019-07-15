15.07.2019 10:27
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Pazaryeri'nde su depoları temizlendi

Pazaryeri

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, su ihtiyacını karşılayan içme suyu depoları temizlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, su ihtiyacını karşılayan içme suyu depoları temizlendi.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde bulunan ve köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan 50 tonluk iki adet su deposu vatandaşlar tarafından temizlendi. Kınık köyündeki su deposunu periyodik belirli aralıklarla temizlendiğini belirten Kınık köyü Muhtarı İsmail Oruç, "Bu ayki temizleme görevini Kınıkspor Yönetimi üstlendi ve bugün su depomuz temizlenerek dezenfekte edildi" dedi.

Kınıkspor Yöneticilerinden İsmail Korkut, "Bu ayki temizleme işini yönetim olarak bizler yapmak istedik. Amacımız köyümüzde oturan köylülerimizin içme sularını gönül rahatlığı ile kullanmalarını sağlamaktı" ifadesini kullandı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, Kınık, Yaşam

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