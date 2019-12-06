Haberler » Güncel » Pazaryeri'nde Tarım Değerlendirme ve Planlanma Toplantısı yapıldı - Haber

Pazaryeri'nde Tarım Değerlendirme ve Planlanma Toplantısı yapıldı

Pazaryeri ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Değerlendirme ve Planlanma Toplantısı yapıldı.

06.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:32Pazaryeri'nde Tarım Değerlendirme ve Planlanma Toplantısı yapıldı
ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Değerlendirme ve Planlanma Toplantısı yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Pazaryeri ilçesinde sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda konuşan İl Müdürü Yoldaş, çalışmaların sonuç odaklı olması gerektiğini söyledi.
Toplantıların her ay başka bir ilçede yapıldığını ifade eden Yoldaş, şöyle konuştu:
"Öncelikle 'Altın Kabuk' adını verdiğimiz Ceviz Fidanı Dağıtımı Projemize yarın başlıyoruz, Görevli arkadaşlarımız dağıtımdan dikime projeyi titizlikle takip etmelidirler. Yaptığımız çalışmaları kamuoyuna yansıtarak vatandaşlarımızı bilgilendirmeliyiz. Açılacak çiftçi kurslarının planlanmasında şubeler kendi aralarında koordineli bir şekilde çalışacaklar. İl genelindeki 244 köyümüze 244 proje üretip her köyümüzde bir iz bırakmak istiyoruz."

Pazaryeri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25 Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-3 - Haber
14:25 Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağız - Haber
14:24 Antalya-kapkaç şüphelileri tutuklandı - Haber
14:24 Troya müzesi, 'avrupa yılın müzesi ödülleri'nde finala kaldı - Haber
14:24 Antalya tarihi hamamı korumak için etrafını çitle çeviren belediye 7 milyon tazminat ödeyecek - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
6.12.2019 14:29:24