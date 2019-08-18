Haberler» Güncel» Haber

Pazaryeri'nde yağış zarara yol açtı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, dünkü yağışta 80 dekar şerbetçi otu tarlası zarar gördü.

18.08.2019 17:34
Pazaryeri'nde yağış zarara yol açtı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, dünkü yağışta 80 dekar şerbetçi otu tarlası zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, dün rüzgarla birlikte meydana gelen sağanakta hasat durumuna gelmiş olan şerbetçi otlarının sarıldığı uzun direkler ve tesisatlar devrildi.
Özellikle ilçeye bağlı Avşar mevkisinde meydana gelen zararda yaklaşık 80 dekarlık şerbetçi otu arazisinde, rüzgar, yağmur ve üzerindeki ürünün ağırlığı nedeniyle tüm tesisatlar (direk, gergi telleri ve otların ipleri) yıkıldı.
İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü yetkilileriyle TARSİM sigorta yetkilileri zarar gören tarlalarda inceleme başlattı.
Pazaryeri'nde yağış zarara yol açtı

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54   Cammu Keşmir'deki kısıtlamalar esnetilmesine rağmen sürüyor
17:52   Pakistan'da bombalı araçla saldırı: 5 ölü, 17 yaralı
17:52   Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi
17:50   Karabük'te trafik kazaları: 9 yaralı
17:49   Sivas'ta okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor
17:49   SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ 1
17:48   Hatay'da tekneye yunus balıkları eşlik etti