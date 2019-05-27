Pazaryeri'nde yazarlar kitaplarını öğrenciler için imzaladı

Bilecik
'in Pazaryeri
İlçesi Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesinde Yazarlar İmza Günü düzenlendi.
Eskişehirli Yazarlar Sadık Bozkurt ve Rengin Duyar Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesinde edebiyat, şiir, diksiyon, güzel ve etkili konuşma söyleşi gerçekleştirdi. Katılımın büyük olduğu seminere çevre okul öğrencileri, öğretmenleri, okul müdürleri ve veliler katıldı. Okul Müdürü
Seyfettin Yıldız, yaptığı açıklamada, "Okulumuzda Türk edebiyatına ışık tutmuş iki usta yazarımız, Mehmet Sadık
Bozkurt ve Rengin Duyar'ı ağırlamaktan çok mutluyuz Yazarlarımız öğrencilerimizi, edebiyat, şiir, diksiyon, güzel ve etkili konusunda aydınlattı" dedi.
Düzenlenen söyleyişi sonunda yazarlar katılımcılara imzalı kitaplarını hediye ederken, Okul Müdürü Seyfettin Yıldız yazarlara plaket verdi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA