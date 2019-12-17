Haberler » Yaşam » Pazaryeri'nde Yerli Malı Haftası kutlandı - Haberler

Pazaryeri'nde Yerli Malı Haftası kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki okullarda "Yerli Malı Haftası" kutlandı.

17.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:15Pazaryeri'nde Yerli Malı Haftası kutlandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki okullarda "Yerli Malı Haftası" kutlandı.

Pazaryeri'nde öğrencilerin yerli malı kullanma, bilinçli ve tutumlu olma davranışı kazanmaları için yapılan 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Atatürk İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yerli Malı Haftası öğrencilerin velileri tarafından hazırladığı yiyecekleri paylaşılarak kutlanırken, hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler hem eğlendiler, hem de yerli malının önemini öğrendiler. - BİLECİK

Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:49 'Dilekçeler tek çatı altında toplanmayacak, koordinasyon oluşturulacak' - Haberler
13:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli... - Haberler
13:40 Serie A - İtalya'da ırkçılık karşıtı kampanyada maymun resmi kullanan Birinci Lig yönetimi tepki... - Haberler
13:39 Engelli vatandaşı öldüresiye dövüp çukura attı - Haberler
13:39 Jandarmadan kaçak av operasyonu - Haberler
13:29 İmamoğlu'ndan İstanbul ulaşımına ilginç yorum: Tam bir ömür törpüsü - Haberler
13:15 Tekirdağ'da namus cinayetinin detayı belli oldu: Eşinden boşan onunla ben evleneceğim - Haberler
13:05 2019 yılının en başarılı e-ticaret sitesi ödülü Batman'a gitti - Haberler
12:58 Zabıtaların İmamoğlu'nu 'hazır ol' vaziyetinde beklemesi sosyal medyayı ikiye böldü - Haberler
11:54 Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı - Haberler
17.12.2019 13:56:25