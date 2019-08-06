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Pazaryeri'nde yüzme kursu açıldı

Pazaryeri Belediyesi"ne ait yüzme havuzunda çocuklar için yüzme kursu açıldı.

06.08.2019 12:17 Pazaryeri'nde yüzme kursu açıldı
Pazaryeri Belediyesi"ne ait yüzme havuzunda çocuklar için yüzme kursu açıldı.

Pazaryeri Belediyesi yüzme havuzunda açılan yüzme kursu pazartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilecek. Yaz aylarında sürecek olan yüzme kursundan hiçbir kurs ücreti alınmayacağını belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri ilçemizde uzun bir aradan sonra faaliyete soktuğumuz yüzme havuzunu haftada iki gün çocuklara ayıralım dedik. Yüzme bilmeyen çocuklarımıza Pazaryeri Belediyesi olarak hiçbir kurs ücreti almadan yüzme hocaları yüzme öğretecek" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, Yaşam

Kaynak: İHA

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