Haberler » Yaşam » Pazaryeri'ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı - Haberler

Pazaryeri'ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları zor durumda bıraktı.

08.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:03 Pazaryeri'ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı
'in ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları zor durumda bıraktı.

Köylüler elektrik kesintisinden dert yanarken, "Yaklaşık 50 defa elektrikler kesik. Evlerimizdeki cihazlar bozulacak diye korkuyoruz. 186 elektrik arızayı aradığımız zaman sadece arıza kaydı aldıkları yaşanan kesintiler ile ilgili bir açıklama yapmazken, yetkililer cep telefonlarımıza arıza ile ilgili bildirim yapılacağını belirtiyorlar. Aramalarımıza rağmen derdimiz hala çözülmedi" dediler.

Öte yandan kesilen elektriğin bugün geldiği öğrenildi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

14:13   Fahrettin Altun: İdlib'i bir kez daha barış ve istikrara kavuşturabiliriz - Haberler
14:10   Atatürk Üniversitesi, 13 il ve 6 ülkeye sağlık hizmeti sunuyor - Haberler
14:09   Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi öldü - Haberler
14:04   'İranlı Kasım Süleymani, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı' iddiası - Haberler
14:04   Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu - Haberler
13:58   Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü - Haberler
13:54   İran'dan düşen uçakla ilgili kriz çıkartacak karar! Kara kutuyu vermeyecekler - Haberler
13:48   Yaşlı kadın, Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yaktı - Haberler
13:45   Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı - Haberler
13:31   Son dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdi - Haberler
8.01.2020 14:17:32