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Pazaryeri'ne 1 milyon 200 bin TL'lik soğuk hava deposu projesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine 1 milyon 200 bin lira harcama ile yapılmak üzere hazırlanan soğuk hava deposu projesi kabul edildi.

17.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:42Pazaryeri'ne 1 milyon 200 bin TL'lik soğuk hava deposu projesi
'in ilçesine 1 milyon 200 bin lira harcama ile yapılmak üzere hazırlanan soğuk hava deposu projesi kabul edildi.

Pazaryeri Belediyesi tarafından hazırlanan Sosyal Destek Programı (SODES) projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edilirken, bu proje kapsamında ilçeye soğuk hava deposu yapılacak. Konu hakkında bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her şeyin Pazaryeri için olduğunu ifade ederek "1 milyon 200 bin TL değerinde Bilecik'te birçok proje arasından seçilen SODES projemiz kabul edildi. İlçem adına çok sevinçliyim. Belediye olarak başvuru yaptığımız Fasulye ve meyve kurutma, konserve soğuk hava deposu projemiz en önemlisi kadın istihdam projemiz kabul edildiği bilgisini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından arayarak verdiler. Projemizi onaylayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank başta olmak üzere bu projenin kabul edilmesinde bana güvenen ve projemize değer veren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Her şey güzel ilçem Pazaryeri için. Bu daha başlangıç. İnşallah büyük projelerle ilçeme güzel müjdeler vermek nasip olur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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