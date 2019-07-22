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Pazaryeri'nin köylerinde eksik parke taşları döşenmeye başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünün sokaklarındaki eksik olan parke taşları tamamlanıyor.

22.07.2019 11:13 Pazaryeri
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünün sokaklarındaki eksik olan parke taşları tamamlanıyor.

Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı ve Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürlüğü daha önce köylerde eksik kaldırım ve parke taşlarının tespiti yapılmış eksik olan köylere parke taşı gönderilmişti. İlçeye bağlı Dülgeroğlu köyü sokaklarında eksik olan parke döşeme işlemleri devam ediyor.

Dülgeroğlu Köyü Muhtarı İdris Turhan ise yaptığı açıklamada, "Daha önce kaymakamımız ve ilçe özel idare müdürümüz köyümüze gelerek sorunlarını dinlemişti. Bizler de parke taşı ihtiyacımız olduğunu iletmiştik. Onlar da bizim eksik olan taşlarımızı gönderdiler ve köy halkımızın imkanları ile taşları döşemeye başladık" ifadesini kullandı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

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