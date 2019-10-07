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Pazaryeri'nin meşhur 'Manav' ekmeği

Pazaryeri'nin meşhur 'Manav' ekmeği Pazaryerinde ekmek yapan Selime Pirvan: "Bir kez yiyen geri geliyor"BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 72 yaşındaki Selime Pirvan tarafından yapılan meşhur 'Manav' ekmeği, sadece iki fırın çıkarılabiliyor.

07.10.2019 15:05
Pazaryeri'nin meşhur 'Manav' ekmeği
Pazaryerinde ekmek yapan Selime Pirvan: "Bir kez yiyen geri geliyor"
BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 72 yaşındaki Selime Pirvan tarafından yapılan meşhur 'Manav' ekmeği, sadece iki fırın çıkarılabiliyor.
Yaklaşık 50 yıl önce evlenerek Pazaryeri'ne gelin gelen Pirvan, evinde yaptığı ekmeğin çok sevildiğini fark etti. Ardından oğlu ve gelininin destekleriyle fırın açan Selime Pirvan'ın meşhur Manav ekmeği, kısa sürede tutuldu. Çevre illerden de talep gören, seyahat için gelenlerin yurt dışına bile götürdüğü ekmek, uzun süre geçse de bayatlamıyor. Sadece ekşi maya kullanılan ekmek, tadı ile müşterileri de memnun ediyor.
Yaptığı ekmek ile herkesin tanıdığı bir usta haline gelen 72 yaşındaki Selime Pirvan, ekmeği fırında yaklaşık 5 yıldır yaptıklarını söyledi. Pirvan, "Pazaryeri'nde ekmeğin bin yıllık bir geleneği var. Meşhur manav ekmeği de deniliyor. Ben bu ekmeği yapmayı 50 yıldır biliyorum. Pazaryeri'nin 50 yıllık geliniyim. Manavların gelini olduğum için öğrendim yapıyor. Ekmeğin lezzeti var, mayalı değil. Tam buğday unu var. Oğlum ve gelinimle işi başarıp yapıyorsunuz diye takdir ediyorlar. Bir yiyen hep geliyor. Bu ekmek bir haftalık da dursa yenir. Atacaksın buzdolabına bir yıl sonra çıkar aynı yersin. İçinde maya olmadığı için çabuk kabarmaz. Onun için fazla çıkartamıyoruz. İki fırın ancak çıkartıyoruz. Yeter çok bir şey istemiyoruz. Az olsun, temiz olsun" diye konuştu.
Pazaryeri'nin meşhur 'Manav' ekmeği

Pazaryeri, Bilecik, Yerel

Kaynak: İHA

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