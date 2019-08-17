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Pazaryeri Öğretmen Evi Müdürlüğü'ne Halil Er atandı

Bilecik Pazaryeri Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Halil Er, Pazaryeri Öğretmen Evi Müdürlüğü'ne atandı.

17.08.2019 12:33 Pazaryeri Öğretmen Evi Müdürlüğü'ne Halil Er atandı
Bilecik Pazaryeri Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Halil Er, Pazaryeri Öğretmen Evi Müdürlüğü'ne atandı.

Pazaryeri ilçesinde Bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinde 9. yıl müdürlük yapan Halil Er, Anadolu Meslek Lisesi'nde 4 yıl müdürlük, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde toplam 14 yıl müdür ve müdür yardımcılığı, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda ise 9 yıl müdür olarak yaptı. Pazaryeri ilçesinde 27 yıldır eğitim öğretim görevlisi olarak hizmet eden Er, son olarak Pazaryeri ilçesinde bulunan Öğretmen Evi Müdürlüğüne atandı. - BİLECİK

Anadolu Lisesi, Pazaryeri, Yaşam

Kaynak: İHA

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