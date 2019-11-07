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Pazaryeri otoparkının temeli atıldı

Balıkesir Büyükşehir ve Altıeylül Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Plevne Mahallesine yapılacak 'Kapalı Pazaryeri' otoparkının temeli atıldı.

07.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:01 Pazaryeri otoparkının temeli atıldı
Balıkesir Büyükşehir ve Altıeylül Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Plevne Mahallesine yapılacak 'Kapalı Pazaryeri' otoparkının temeli atıldı.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri, aynı anda farklı yerlerde proje yapımına devam ediyor. Plevne Mahallesinde 2 bin 300 metrekare alana kurulacak olan Kapalı Pazaryeri projesinde otopark tabliyesinin beton atma işlemi başladı. Altı otopark, üzeri kapalı pazar ve düğün salonu şeklinde planlanan projenin otopark tabliye betonunun dökülmeye başlandığını bildiren Altıeylül Belediyesi yetkilileri, beton dökme işinin tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi yapılacağı bilgisini verdi. Yıl sonuna kadar tablenin geri kalan kısmını bitireceklerini belirten yetkililer, projenin tamamlanması hususunun vatandaşların talepleri doğrultusunda planlanacağını ifade etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Altıeylül, Pazaryeri, Güncel

Kaynak: İHA

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