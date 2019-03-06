Kaynak: İHA

Bilecik'in Pazaryeri Kick Boks Spor Kulübü üyesi 3 sporcu, Türkiye Okullar Arası Kick Boks Turnuva'sından başarı ile döndüler.Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Okullar Arası Kick Boks Turnuva'sında Pazaryerili kick boksçulardan büyük başarı elde etti. Bilecik'i Kahramanmaraş'da temsil eden Pazaryeri Kick Boks Spor Kulübü sporcuları Ali Piliç, Ayşe Turan ve İsmail Tansel Us, kategorilerine göre Türkiye ikinci oldular. Sporcular tebrik eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başarılarını devamını diledi."Bizleri gururlandıran bütün sporcularımızı tebrik ediyorum"Pazaryeri Kick Boks Spor Kulübü Antrenörü Fehmi Piliç ise; "Bizi destekleyen ve her zaman arkamızda duran kulüp ve belediye başkanımız Muzaffer Yalçın'a, Pazaryeri Kaymakamımız Faith Kurt'a, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'a, Kick Boks İl Temsilcimiz İsmail Özdil'e sporcularım adına teşekkürlerimiz sunarım. Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Okullar Arası Kick Boks Turnuva'sında sporcularımız büyük bir başarı elde. Kategorilerinde 3 sporcumuz Türkiye ikincisi oldu. Bizleri gururlandıran bütün sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi - BİLECİK