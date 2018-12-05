Pazaryerili Sporcular Kick Boksta Madalyaları Topladı

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi
sporcuları, Gerede
'de düzenlenen Kick Boks Kulüpler Ligi Şampiyonasında 7 madalya kazandı.
Şampiyonaya 12 ildeki 26 kulüpten 407 sporcu katıldı. Pazaryeri'nden katılan 18 sporcunun 2'si gümüş, 5'i bronz madalya kazandı. Ayşe Turan
ve Nisa İmran Torun
ikinci olup gümüş madalya; Şenol Emir, Didar Pırıltı, İsmail Tansel Us, Mustafa Alan
ve Sıla
Yavaş üçüncü olup bronz madalya kazandılar.
Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kick boks kurslarının antrenörlüğünü yapan Fehmi Piliç; haftanın her günü antrenman yaptıklarını ve sporcuları en iyi şekilde yetiştirip, başarı elde etmeleri için çok büyük çaba sarf ettiğini ve her geçen gün başarının arttığını söyledi. Piliç, Milli Takım hedefine doğru azimle çalışmalarının devam edeceğini anlatarak, kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
'a teşekkür ettiğini belirtti. - BİLECİK
Gerede,Halk Eğitimi Merkezi,Pazaryeri
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:27