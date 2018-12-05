05 Aralık 2018, 10:27
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Pazaryerili Sporcular Kick Boksta Madalyaları Topladı

Pazaryerili Sporcular Kick Boksta Madalyaları Topladı

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi sporcuları, Gerede’de düzenlenen Kick Boks Kulüpler Ligi Şampiyonasında 7 madalya kazandı.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi sporcuları, Gerede'de düzenlenen Kick Boks Kulüpler Ligi Şampiyonasında 7 madalya kazandı.

Şampiyonaya 12 ildeki 26 kulüpten 407 sporcu katıldı. Pazaryeri'nden katılan 18 sporcunun 2'si gümüş, 5'i bronz madalya kazandı. Ayşe Turan ve Nisa İmran Torun ikinci olup gümüş madalya; Şenol Emir, Didar Pırıltı, İsmail Tansel Us, Mustafa Alan ve Sıla Yavaş üçüncü olup bronz madalya kazandılar.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kick boks kurslarının antrenörlüğünü yapan Fehmi Piliç; haftanın her günü antrenman yaptıklarını ve sporcuları en iyi şekilde yetiştirip, başarı elde etmeleri için çok büyük çaba sarf ettiğini ve her geçen gün başarının arttığını söyledi. Piliç, Milli Takım hedefine doğru azimle çalışmalarının devam edeceğini anlatarak, kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür ettiğini belirtti. - BİLECİK Gerede,Halk Eğitimi Merkezi,Pazaryeri
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:27