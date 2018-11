Pazaryerililer "Birlik ve Beraberlik" Gecesinde Buluştu

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:26



Belediye Başkanı Nihat Can Bilecik Pazaryerililer Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Bilecik Belediyesi Milli Egemenlik Parkında gerçekleştirilen buluşmada Belediye Başkanı Nihat Can, Pazaryeri Derneği üyeleri ile sohbet etti ve taleplerini dinledi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği buluşma hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can; "Bilecik Pazaryerililer Derneği Yönetim Kurulu ile birlikte Milli Egemenlik Parkı'nda değerli Pazaryerili hemşehrilerimizle bir araya geldik. Kıymetli hemşehrilerimizle şehrimizde yürütmüş olduğumuz çalışmalara ilişkin olarak istişarelerde bulunduk. Dernek Başkanı Sinan Karabulut kardeşime ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi."Amacımız Bilecik'teki Pazarcıkların her daim bir araya gelebilmesini sağlamak"Bilecik Pazaryerililer Derneği Başkanı Sinan Karabulut ise, Belediye Başkanı Nihat Can'a katkıları dolayısıyla teşekkür ederek "Biz 2 yıl oldu bu göreve geldiğimiz. 2 yılda neler yaptık, çok fazla bir şeyler yapamadık ama yine de mümkün mertebe her kış aylarında ayda bir de olsa 15 günde bir de olsa dernek yönetim ve derneğe sahip olmaya çalışan arkadaşlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ramazanlarda iftarlar verdik. ve şu anda da yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şey üye sayısını çoğaltmak. Şu ana kadar 100 üyemiz vardı, bundan sonra da Bilecik'te de yaşayan 4 binin üzerinde diye konuşuluyor, ve gerçek bu. Ama bir araya çok fazla gelemiyorduk. Üye sayımızı mümkün mertebe çoğaltmak amacımız. Sonra da diğer hedeflerimize yavaş yavaş ulaşmak. Hedeflerimizden en büyüğü Bilecik'teki Pazarcıkların her daim bir araya gelebilmesini sağlamak. Bizim amacımız bu. Sivil toplum kuruluşların amacı da budur. Yardımlaşma, birbirine sahip çıkma konusunda elimizden geleni yapmak için buradayız. Bizi bu akşam kırmayıp bu davetimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Burada tecrübeli olan Ali Başkanımıza da söz vermek istiyorum, bize katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyorum" - BİLECİK