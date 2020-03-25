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Pazaryerinde korona virüs denetimleri

DÜZCE(İHA) – ? Düzce il Olağanüstü Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde alınan kararlar kapsamında Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazaryeri denetimlerini sürdürüyor.

25.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:31
Pazaryerinde korona virüs denetimleri
DÜZCE(İHA) – ? Düzce il Olağanüstü Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde alınan kararlar kapsamında Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazaryeri denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin uygulanması hususunda zabıta ekiplerimiz pazaryerlerinde satıcılara tebliğde bulundu. Pazaryerlerinde temel gıda ve temizlik ihtiyacını karşılayan esnaf haricindeki satıcıların il Olağanüstü Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda giyim, konfeksiyon, hırdavat, züccaciye, ev tekstili vb. ürünlerin satışı geçici süre ile yasaklandı. Yayımlanan genelge kapsamında Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Pazar yerlerine denetim gerçekleştirerek, toplu olarak bir arada bulunmayı engellemek için tezgahlarını açmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Zabıta, Düzce, Güncel

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