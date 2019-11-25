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Pazaryerinde yaşlı ve engelliye zabıta yardımı

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli memurlar, Cuma Mahallesi'nde kurulan pazaryerinde yaşlılara ve engellilere yardımda bulunuyor.

25.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:37Pazaryerinde yaşlı ve engelliye zabıta yardımı
Belediyesi Müdürlüğü'nde görevli memurlar, Cuma Mahallesi'nde kurulan pazaryerinde yaşlılara ve engellilere yardımda bulunuyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla Cuma Mahallesi'nde Cumartesi günü kurulan pazarda özel bir uygulama başlatıldı. Biri bayan, diğeri erkek iki zabıta memuru, alışveriş yapan yaşlı ve engelli yurttaşların yolun karşısına geçirilmesine ve yüklerinin taşınmasında yardımcı oluyor. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, bu bölgedeki trafik nedeniyle özel önlemler de alındığına işaret ederken, "Özellikle yaşlı yurttaşlarımız alışveriş sonrasında sıkıntı yaşıyordu. Başlattığımız bu uygulama halkımızdan da destek gördü. İhtiyaç duyulan yoğun noktalarda bu uygulamayı ihtiyaç halinde yaygınlaştıracağız" dedi. - AYDIN

Zabıta Müdürlüğü, Efeler, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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