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Pazaryerinde yeni korona tedbirleri

Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Manavlar Meyve ve Sebzeciler Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ortak verdiği kararla sebze ve meyveleri tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunacak.

22.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:17
Pazaryerinde yeni korona tedbirleri
Manisa 'nın Kula ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Manavlar Meyve ve Sebzeciler Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ortak verdiği kararla sebze ve meyveleri tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunacak.

Manisa'nın Kula ilçesinde son alınan kararlara göre pazar ve pazartesi günleri kurulan semt pazarında ikinci bir açıklama yapılana kadar tuhafiye pazarı, balık pazarı, ve peynir pazarı kurulmayacak. Kula Manavlar Meyve ve Sebzeciler Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte verdiği ortak kararla örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Dernek yönetimi ve Esnaf Odası tarafından alınan kararla sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıkları açıklandı. Alınan tedbirler kapsamında kalabalık ortamlarda yayılma riski daha fazla olan korona virüse hijyen tedbirleri uygulandı. Dernek yönetimi, vatandaşların sağlığı açısından tezgahlardaki sebze ve meyveleri tüketicilerin seçmesini yasaklayıp, tüketicilerin istediği sebze ve meyveleri satıcılara gerekli hijyen tedbirleri uygulayarak satışa çıkaracak.

Yeni tip korona virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından dezenfekte çalışmalarına başladıklarını dile getiren Kula Manavlar Meyve ve Sebzeciler Derneği Başkanı Hulusi Erkol, alınan tedbirler kapsamında dernek olarak farklı bir uygulama gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Hazırladıkları pankartlar ile vatandaşların sağlığı açısından manav tezgahlarında "seçmeceyi" geçici bir süreliğine kaldırdıklarını ifade eden Başkan Erkol, vatandaşların sebze ve meyve ihtiyaçlarını satıcılara gerekli hijyen tedbiri alınarak karşılayacaklarını dile getirdi. Ülke genelinde alınan tedbirleri böyle bir karar alarak uyguladıklarını kaydeden Başkan Erkol, bu süreci alınan tedbirlere uyarak atlatacaklarını ifade etti.

Vatandaşların sağlığını tehdit eden yeni tip korona virüse karşı çeşitli önlemler aldıklarını kaydeden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, manav esnafına da gerekli hijyen tedbirleri aldıklarını vurguladı. Bu süreci atlatıncaya kadar ilgili birimlerce alınan kararlara uyulması gerektiğini dile getiren Başkan Şadan, küçük esnafın bu zorlu süreçte yaşadıkları sıkıntılara da çözüm bulunabilmesi için gerekli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manisa, Kula, Güncel

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