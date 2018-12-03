Pazaryerispor Evinde Rahat Kazandı

Bilecik
1. Amatör Lig temsilcisi Pazaryerispor, kendi evinde Osmaneli
Gençlerbirliğispor karşısında rahat kazandı. Maç sonunda Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
futbolculara ve teknik heyete teşekkür etti.
Bilecik 1. Amatör Lig 10'uncu hafta müsabakasında Pazaryerispor kendi evinde Osmaneli Gençlerbirliğispor karşısında 4-0 kazanarak, 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç sonunda alınan galibiyet sonrası futbolcu ve teknik heyeti tebrik eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizin gururu Pazaryerispor bugün net skorla galip geldi. Her iki takımın futbolcularını ve teknik heyetlerini centilmenliklerinden ve dostane davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum. Müsabaka esnasında sakatlık geçiren Gürkan kardeşime geçmiş Allah acil şifalar versin. Ayrıca taraftarlarımıza desteklerinden centilmenliklerinden dolayı tebrik ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi.
Pazaryerispor bu galibiyetle 13 puana yükselterek,13 takımlı ligde 13'üncü sıraya yükseldi. - BİLECİK
Osmaneli,Bilecik
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:00