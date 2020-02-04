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Pazaryerlerinde Fiyat Denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli Hal Zabıta ekipleri, Kula pazaryerinde denetimlerde bulundu.

04.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:06Pazaryerlerinde Fiyat Denetimi

Denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal ekipleri, pazaryerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Zabıta ekipleri, pazaryerinde denetimlerde bulundu. Pazarcı esnafına Ticaret Bakanlığı genelgesi ile ilgili bilgi de verilen denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi. Pazaryerlerinde fiyat ve etiket denetimi ile mevzuata uygunluk açısından denetimlerin yapıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, denetimlerin il genelinde süreceğini belirterek, pazarcı esnafının mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.


Salihli, Zabıta, Kula, Güncel

Kaynak: Bültenler

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