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Pazı üreticisinin yüzü gülüyor

Türkiye'de pazı üretiminin en fazla yapıldığı yer olan Hatay'da, hasadına başlanan üründeki verim ve kalite üreticilerinin yüzünü güldürdü.

20.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:04Pazı üreticisinin yüzü gülüyor
'de pazı üretiminin en fazla yapıldığı yer olan 'da, hasadına başlanan üründeki verim ve kalite üreticilerinin yüzünü güldürdü.
AA muhabirinin, Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, Türkiye ihtiyacının yüzde 78'ini karşılayan Hatay'da pazı hasadına başlandı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla pazıda yaşanan verim artışı üreticiyi memnun etti.
Geçen yıl 7 bin 446 ton pazı yetiştirilen kentte, verimin bu yıl daha da artması beklenirken, ürünün hasadı 2020'nin bahar aylarına kadar sürecek.
Kilogramı tarlada 1 lira
Pazı üreticilerinden İlter , AA muhabirine, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle verimin geçen yıla göre daha fazla olacağını söyledi.
Pazının kilogramının tarlada 1 liradan satıldığını anlatan Gümüş, havalar soğudukça fiyatın 2 liraya kadar yükseleceğini belirtti.
Hasat döneminde 06.00'dan itibaren tarlada işbaşı yaptıklarına değinen Gümüş, "İş meşakkatli ancak bu yılki yüksek verim ve kalite bizleri sevindiriyor." dedi.
Çiftçi Enver Kelahmetoğlu da bu yıl 7 dönüm arazide pazı ektiğini ve iyi verim aldığını kaydetti.
Kelahmetoğlu, havaların soğumasıyla pazıya olan talebin artmasını beklediğini belirtti.

Türkiye, Gümüş, Hatay, Ekonomi

Kaynak: AA

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