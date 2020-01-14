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PBoC: Dijital para biriminin üst düzey çalışmaları tamamlandı

Çin Merkez Bankası PBoC, "üst düzey" dijital para birimleri çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

14.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:20PBoC: Dijital para biriminin üst düzey çalışmaları tamamlandı

Çin Merkez Bankası PBoC, "üst düzey" dijital para birimleri çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

PBoC'nin resmi WeChat hesabı üzerinden merkez bankasının kendi kripto para birimine yönelik yapılan çalışmaların detaylarını paylaştı. Banka açıklamasında, dijital para biriminin "üst düzey" tasarım, teknoloji standardı, işlevsellik araştırmaları ve alt sistem denemelerinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, bankanın "dijital para birimine yönelik sağlam çalışmalarına devam edeceği ve küresel dijital para birimleri girişimlerinin yakından takip edileceği" vurgulandı.

PBoC Başkan Yardımcısı Fan Yifei, üst düzey tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, söz konusu dijital para biriminin resmi olarak piyasaya sürülmesinden önce bankanın dijital para birimini, seçilecek birkaç coğrafi bölgede denemeye sunacağını söyledi.

ABD ile yaklaşık iki yıl önce başlayan ticari anlaşmazlık ve Facebook'un küresel ödeme piyasalarının yerini almayı hedeflediği Libra projesi sonrası PBoC kendi dijital para birimine yönelik çalışmaları artırmıştı.

PBoC, dijital para birimini önce ticari bankalar ve diğer kurumların kullanımına sunup, daha sonra genel kullanıma açarak iki aşamalı bir süreç izlemeyi hedefliyor.



WeChat, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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