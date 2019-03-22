Peak'in Düzenlediği Istanbul Tech Talks 2019 Başlıyor

Yazılım dünyası İstanbul
'da buluşuyor Istanbul
Tech Talks 2019 Başlıyor.
Peak'in düzenlediği Istanbul Tech Talks, yazılım ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı bu yıl da sürdürüyor. Altıncı kez gerçekleştirilecek etkinlikte, yazılım dünyasının farklı alanlarında görev yapan isimler, katılımcılarla bir araya gelerek son dönemin öne çıkan konularını değerlendirecekler.
Peak tarafından düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Istanbul Tech Talks, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da uygulama geliştiricileri bir araya getirecek. Etkinlikte, yazılım mühendisliğinde yılın öne çıkan başlıkları, yazılım alanında farklı konularda uzmanlaşmış ve alanında tanınmış isimler tarafından değerlendirilecek.
2 Nisan Salı günü İTÜ Süleyman Demirel
Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Istanbul Tech Talks'ta, teknoloji dünyasının önde gelen kurumlarında görev yapan isimler, çalıştıkları alanlarda gelişen yeni teknolojileri ve deneyimlerini İstanbul'daki yazılım geliştiriciler ile paylaşacaklar.
Ayrıntılı bilginin istanbultechtalks.com adresinden alınabildiği etkinliğin tüm konuşmacıları şöyle sıralanıyor:
Constance Caramanolis, LyftKavya Joshi, SamsaraKief Morris, ThoughtWorksMark West, BouvetMartin Beeby, Amazon
Web ServicesMichael Hüttermann, huettermann.netNic Jackson
, HashiCorpNikolas Burk, Prisma
İstanbul, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com