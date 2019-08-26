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Peaky Blinders'da David Beckham heyecanı!

Bugün 5. sezonuna başlayacak olan sevilen dizi Peaky Blinders'ın yeni sezonunda ünlü futbolcu David Beckham da yer alacağı iddiaları ortaya atıldı.

26.08.2019 15:40
Peaky Blinders'da David Beckham heyecanı!

Eski futbolcu David Beckham, beşinci sezonu çekilen hit dizi Peaky Blinders'ın setinden fotoğraflar paylaştı. BBC Drama'nın sevilen gangster dizisi Peaky Blinders'ın beşinci sezonunun çekimleri dolu dizgin devam ediyor. Yakışıklı isim David Beckham, dizinin setinden fotoğraflar paylaşınca olanlar oldu.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Dizinin ve Beckham'ın hayranlarını heyecanlandıran bu gelişme, eski futbolcunun dizide misafir oyuncu olarak rol alacağına yorumlandı. Ne dizinin yapımcılarından ne de Beckham'dan dizide rol alacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

43 yaşındaki David Beckham'ın dönem dizisindeki karakterler gibi giyinmesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından dizinin başrol oyuncusu Cillian Murphy'e hayranlığına yorumlandı.

Futbol kariyerine Manchester United'da başlayan ve daha sonra 37,5 milyon euroya Real Madrid'e transfer olan David Beckham, efsane Los Galacticos kadrosunda yer almıştı. İngiliz efsanesi futbolcu daha sonra sırasıyla LA Galaxy, Milan ve Paris Saint Germanin formalarını giymişti.

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Peaky Blinders'da David Beckham heyecanı!

Peaky Blinders, David Beckham, Spor

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