Peçeli baykuş 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ilgi odağı oldu

Peçeli baykuş 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ilgi odağı olduDENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde yavru olduğu için henüz uçamayan peçeli baykuş ilgi odağı oldu.Denizli'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde 1 yaşına giren Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda program düzenlendi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, hayvanseverler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Başkan Osman Zolan, yaptığı konuşmada tüm canlıların yaşamaya hakkı olduğunu belirterek, "Bu dünya sadece biz insanlar için değil, tüm canlılar için yaratılmıştır. Onlar bizim can dostumuz. Tüm canlıların sağlıklı ve güzel ortamlarda yaşamaya hakkı var. Biz nasıl acıyı hissediyorsak, onlar da acıyı hissediyor. Biz nasıl korkuyorsak, onlar da korkuyor. Nasıl sevildiğimizi hissediyor ve sevgi bizi mutlu ediyorsa, onları da mutlu ediyor. Onların da duygu ve hisleri var. Bunları unutmamak gerekiyor" diye konuştu."Denizli Türkiye'ye örnek bir şehir"Geçen yıl hizmete aldıkları tesisin 135 bin metrekare alana kurulduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, Denizli'de çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiklerini ifade ederek, "İnsanlar yaralandığında nasıl hastaneye gidiyorsa, can dostlarımızın da gidebileceği bir yer olması ve tedavilerinin yapılması gerekiyor. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bizimle birlikte yaşayan canlıların aynı bizim gibi yaşama hakkı olduğu düşüncesiyle Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı inşa ettik. Buraya yaralı olarak getirilen canlılarımızı tedavi edecek sistem ve veterinerlerimiz var. Bu tesisimizde can dostlarımızın tedavileri, bakım ve rehabilitasyonları yapılıyor, aşıları vuruluyor. Denizli Türkiye'ye örnek bir şehirdir. Denizli Büyükşehir Belediyesi sadece insanımıza değil, Denizli'de yaşayan tüm canlılara hizmet eder ve can dostlarımıza da değer veren bir kurumdur. Biz tüm canlılarla yaşamasını bileceğiz, bunun için almamız gereken tedbirleri alacağız" dedi.Törende ilgi peçeli baykuşun üzerinde toplandıKonuşmanın ardından Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler tesisteki ilk kabul, kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli Horoz Evlerini inceledi. Gezi sırasında öğrencilerle birlikte tesiste misafir edilen hayvanları seven Başkan Zolan, bu dünyanın tüm canlılarla birlikte paylaşılması gerektiğini kaydetti. Geçen ay Denizli'nin Baklan ilçesinde bulunmasının ardından tesise getirilen ve yavru olduğu için henüz uçamayan peçeli baykuşun bakım süreci hakkında da bilgi alan Başkan Zolan, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nın sadece sokak hayvanlarına değil vahşi doğadaki hayvanlara da hizmet verdiğini söyledi.Program kapsamında merkezin eğitim salonunda çocuklara, hayvanların beslenmesi, bakımı, onlara nasıl davranılacağı veteriner hekimler tarafından anlatıldı. Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerinin katıldığı resim yarışmasında dereceye girenlere de ödüllerini verdi.