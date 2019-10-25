Ped markası videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Pedlerin Türkiye'de ayıp bir şeymiş gibi gazete kağıtlarına sarılmasına tepki gösteren videoda ped paketi, tecavüz haberleri ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor. Yayınlanan videosuna hem destek verenler hem de tepki gösterenler oldu. Hazırlanan raporda sosyal medyayı ikiye bölen ped kampanyası hakkındaki konuşmaları analiz edildi.

23 - 25 Ekim 2019 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, sosyal medya kullanıcılarının"Uncover the Shame" projesi ile ilgili paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etti.

Rapora göre,tartışmalarıyla ilgili sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımların adedinin 47 bin 414 olduğu görülüyor. Tüm paylaşımların potansiyel görüntülenme sayısı ise 105 milyon 242 bin 722.

Konuşmaların içerikleri incelendiğinde pozitif yorumların %16, negatif içeriklerin ise %25 olduğu görülüyor. İçeriklerin %61'ini ise olumlu-olumsuz herhangi bir yargı içermeyen nötr paylaşımlar oluşturuyor. Paylaşımları %61 oranında kadın, %39 oranında erkek kullanıcıların yaptığı görülüyor.

23 – 25 Ekim aralığında;

Olayla ilgili toplam konuşulma: 47.414+

Olayın potansiyel erişim hacmi: 105.242.722+

Pozitif bahsedilme: %14

Negatif bahsedilme: %25

Nötr bahsedilme: %61

Cinsiyet Dağılımı

Kadın: %61

Erkek: 39

Konuyla ilgili paylaşımların yapıldığı mecralar incelendiğinde, konuşmaların tamamına yakınının %99.6 ile Twitter'da, geri kalan %0.4'lük kısmın ise haber sitelerinde olduğu belirleniyor.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında en çok öne çıkan konular kadın, gazete kağıdına, reklam ve ped olurken; yaptıkları paylaşımlarda en sık kullandığı kelimelerin ise reklam, ped, gazeteye, ayıp olduğu görülüyor.

Olay hakkında en çok etkileşim alan tweetler şu şekilde:

@feyzaltun: "Pedlerin Türkiye'de ayıp bir şeymiş gibi gazete kağıdına sarılmasına ya da saklanmasına Orkid'den tokat gibi reklam. Türkiye'de kadınlara karşı işlenmiş utanç verici suçların ve olayların haberlerini basıp pedleri bu haberlere sarmışlar.'' (23 Ekim 2019)

@kapaksesigeldi: ''Pedlerin Türkiye'de ayıp bir şeymiş gibi gazete kağıdına sarılmasına ya da saklanmasına Orkid gazete şeklinde ambalajla cevap vermiş.'' (23 Ekim 2019)

@AvarBanu: ''Orkid almayın! Orkid'in tanıtımı yapılırken Türkiye gömülüyor. İngilizce tanıtımı izleyin.'' (24 Ekim 2019)