Pedagojik formasyon kaldırıldı! Pedagojik formasyon nedir?

Öğretmenliğin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, pedagojik formasyonun kaldırılacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Pedagojik formasyon 2019 nedir?

'ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ BİR KİTLE UMUDU TAMAMEN KESMİŞ'

Öğretmenlik mesleğinin geleceğini değerlendiren Safran, Anadolu Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte alınan kararları açıkladı. Konuşmasında öğretmenlikte meydana gelen yığılmayı değerlendiren Safran, ilk ilgilenilmesi gereken konunun öğretmen eğitimi olduğunu söyledi. Mustafa Safran, "Öğretmenlerimiz arasında 300 bin civarında çok iyi bir kitle var ve bunlar okullara dağılarak bir şekilde eğitimi götürüyor. Bunun dışında bir 300 binlik ikinci bir kitle var biz bu işi yaparız da şöyle böyle diyen; ancak başka bir 300 binlik kitle var ki bunlar tamamen umudu kesmiş. Tüm bunların ortalaması, kuma saplanan bir araç gibi patinaj yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

PEDAGOJİK FORMASYON KALKIYOR

Mesleki derslerine yoğunlaşarak meslekte ilerleme kaydedileceğini bildiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, ''Eğitim fakültesindeki arkadaşlarımızın pedagojik formasyona verdikleri emeğin yarısını öğretmen eğitimine vermelerini istiyoruz ve bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırıyoruz."

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Öğretmen olabilmek için üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olma şartı gerekliyken, başka fakültelerden mezun olan kişiler Pedagojik formasyon dersi alarak öğretmenlik yapmaya hak kazabiliyordu. Şu sıralar kaldırılması gündeme gelen formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyenler için üniversitelerin verdiği hızlandırılmış eğitim bilimleri dersleridir. Bu durumda her üniversitenin kontenjan sınırı ile not ortalaması gibi kendisine göre şartları vardır. Lisans eğitimi sürecinde formasyon almak isteyenlerin, okuduğu üniversitenin başvuru tarihlerini takip etmeleri ve şartlarını bilmeleri yeterlidir. Mezun olduktan sonra öğrenci, kendi mezun olduğu üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda formasyon eğitimi alabilir.