Pedallar Çeşme'de dönerken çocukların da hayalleri gerçek oldu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019'da bisikletçiler Çeşme'de unutulmaz bir gün geçirirken, çocukların bisiklet hayallerinin gerçek olmasına da katkıda bulundular.Bisiklet yarışı deneyimi ile ihtiyaç sahibi çocukların hayallerini aynı parkurda buluşturan ve Çeşme'nin harika doğasını yabancı sporculara gösteren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019 sona erdi.1300 amatör bisikletçinin yarıştığı organizasyonda 100 kilometrelik Lapierre Parkuru ve 47 kilometrelik Toyota Hybrid Parkuru olmak üzere iki farklı yarış düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllerini veren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran "Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Veloturk Gran Fondo Çeşme'nin sonuna geldik. Dereceye girerek ödül alan yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Bu yarışı mümkün kılan Veloturk ekibine, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, bütün sponsorlarımıza, polislerimize, zabıtalarımıza, sporcularımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.Sorunsuz tamamlandıArgeus Travel &Events tarafından Veloturk ile birlikte Carraro ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon sporculardan ise büyük övgü aldı. Organizasyon görevlileri ve gönüllülerinin yaptığı hazırlıklar sayesinde tüm bisikletçiler parkuru sorunsuz bir şekilde tamamladı.İhtiyaç sahibi çocuklar hayallerindeki bisikletler ile buluştuVeloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019'un ilk günü ise unutulmaz görüntülere sahne oldu. Bisiklet sevgisini iyiliğe dönüştüren Veloturk'ün "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler"projesi kapsamında, 50 ihtiyaç sahibi çocuğa hayallerindeki bisiklet hediye edildi. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara bugüne kadar 3.000 bisiklet hediye edilmişti.Dünyanın dört bir yanından bisikletçiler katıldıVeloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019'un Ödül Töreni ise Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Organizasyon, bölge halkında da büyük ilgi gördü. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Etkinlik ve Fuar Alanı, hafta sonu boyunca eğlenceli görüntülere sahne oldu. Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2019'da Türk bisikletçilerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, İsviçre,Hollanda, İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, Norveç, Filipinler, İspanya ve Ukrayna'dan sporcular da yarıştı. - İZMİR