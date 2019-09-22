Haberler » Spor » Haber

Pedallar Hareketli Yaşam için döndü

Isparta Belediyesi 22 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

22.09.2019 18:02Pedallar Hareketli Yaşam için döndü
Isparta Belediyesi 22 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi. Belediye önündeki buluşmada 1000'e yakın bisikletli katıldı. Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Gençlik ve Spor Müdürü Murat Gevrek de etkinlikte bisiklet sürdü. Etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Bisiklet Kulüpleri ve grupları tarafından görsel şovlar düzenlendi. - ISPARTA

Isparta, Avrupa, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:52 Basketbol: Pavlos Giannakapoulos Turnuvası
18:50 Futbol: TFF 1. Lig
18:46 Hentbol erkekler süper kupası, beşiktaş aygaz'ın
18:46 Aytemiz alanyaspor: 1-1
18:43 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yapıldı
18:40 Nihat Kahveci: "Beşiktaş gibi takımda 3-4 maç peş peşe kaybedersen gitme durumun olabilir"
18:39 Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç Sonucu)