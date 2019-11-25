Haberler » Güncel » Pedallar, kadına şiddete karşı çevrildi - Haber

Pedallar, kadına şiddete karşı çevrildi

İzmit Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak adına pedal çevirdi.

25.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:38Pedallar, kadına şiddete karşı çevrildi
Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak adına pedal çevirdi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle bisiklet severler Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti'nde toplandı. Yaklaşık 80 kişiden oluşan bisikletli gruba Kocaeli Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu da katılım sağladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu renk tişört giyen grup "Kadına yönelik şiddete hayır" pankartı açarak anlamlı bir mesaj verdi.

Öte yandan İzmit Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, "Mutlu sonlar sadece kitaplarda kalmasın diye çalışıyoruz" sloganıyla yola çıkarak İzmit'teki billboardlarda öldürülen ve hayalleri elinden alınan kadınların, eğer hala hayatta olsalardı hayalini kurdukları geleceklerinin nasıl olacağı yansıtıldı.

Bu kapsamda bildbordlar, "29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Şule Çet eğer bugün yaşıyor olsaydı 24 yaşında olacaktı", "Şule eğer hayatta olsaydı şuan ne yapıyor olurdu?", "Ve sonra Şule, bir papatya koparıp baharın kokusunu içine çekti", "Ve sonra Emine, kızını okula uğurlayıp keyifle kahvesini yudumladı", "Ve sonra Özgecan, kepini fırlatıp diplomasını gururla havaya kaldırdı" şeklinde mesajların yer aldığı afişler ile kaplandı. - KOCAELİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:11 TBMM'deki tüm partiler destekledi: Kenan Evren'in adı her yerden silinecek
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
15:06 Başkan Büyükkılıç, "Kadına şiddetin her türlüsünü kınıyorum"
15:06 Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğretmenleri ziyaret etti
15:06 Manavgat'ta "Kadına Şiddete Dur" denildi
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:14 İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 15:12:23