"Pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı adliyede

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan, "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ve kitabın yazarı Abdullah Şevki, adliyeye sevk edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki'nin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen Topçu ve Şevki, adliyeye gönderildi.
Başsavcı
, Ankara
, Güncel
Kaynak: AA