Pedro Henrique 8. golünü attı
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu ligdeki 8. golünü attı.
16.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:27
Hes Kablo Kayserispor 'un Brezilyalı futbolcusu ligdeki 8. golünü attı.
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique 8. golünü attı. Yeni Malatyaspor maçının 42. dakikasında Mensah'ın pasını asiste çeviren ve şık bir vuruşla takımının 2. golünü atan Pedro Henrique, kendisinin de ligdeki 8. golünü attı. Brezilyalı futbolcu, attığı gol sonrasında takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.
Pedro Henrique, bu sezon sarı kırmızılı forma ile Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Sivasspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique 8. golünü attı. Yeni Malatyaspor maçının 42. dakikasında Mensah'ın pasını asiste çeviren ve şık bir vuruşla takımının 2. golünü atan Pedro Henrique, kendisinin de ligdeki 8. golünü attı. Brezilyalı futbolcu, attığı gol sonrasında takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.
Pedro Henrique, bu sezon sarı kırmızılı forma ile Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Sivasspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Pedro Henrique, Kayserispor, Hes Kablo, Spor
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