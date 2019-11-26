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Pedro Hernique Beşiktaş maçında yok

İstikbal Mobilya Kayserispor Brezilyalı futbolcusu Pedro Hernique sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

26.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:10Pedro Hernique Beşiktaş maçında yok
İstikbal Mobilya Brezilyalı futbolcusu Pedro Hernique sarı kart cezası nedeniyle maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13.haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün başladı.
Ligde 7 puanla son sırada yer alan Sarı-Kırmızılılarda sakatların yanı sıra Pedro Hernique'nin cezalı duruma düşmesi teknik heyeti düşündürüyor. Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Pedro Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Pedro Hernique bu sezon takımın en gol atan ve en çok cezalı duruma düşen ismi oldu. İki maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pedro bu sezon dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Beşiktaş maçında oynamayarak cezasını tamamlayacak olan Pedro ligin 14.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında forma giyecek.
(İHA)

Pedro Rodriguez Ledesma, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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