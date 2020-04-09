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Pedro idmanlara başladı

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, tesislerde antrenmana başladı.

09.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:49
Pedro idmanlara başladı
Hes Kablo Kayserispor 'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, tesislerde antrenmana başladı.

Süper Lig'e Covid-19 virüs salgını nedeniyle ara verilmesinden sonra uzun süre evinden çıkmayan futbolcu Pedro Henrique, Kayserispor tesislerinde çalışmalara başladı. Brezilyalı futbolcu, teknik heyetin kendisine verdiği çalışma programına göre bireysel idman yapıyor.

Pedro Henrique, Kayserispor tesislerinde kendisi için ayrılan saatte direkt idman sahasına gidip antrenmanını yaptıktan sonra evine dönüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Pedro Henrique, Kayserispor, Hes Kablo, Spor
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