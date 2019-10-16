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Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı

Pegasus Hava Yolları, 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardığını duyurdu.

16.10.2019 12:11Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı

Pegasus Hava Yolları, 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardığını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020 yaz sezonu biletleri özel fiyatlarla satışa çıkarıldı. 22 Ekim 2019'a kadar 2020 yaz sezonu biletlerini flypgs.com ya da Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alan misafirler, 29 Mart – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında yurt içine 89,99 Türk Lirası, yurt dışına ise 39,99 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalıyor. Pegasus'un mobil uygulamasını indirmek isteyen misafirler, Apple Store ve Play Store'dan uygulamaya ulaşabiliyor."



Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Güncel

Kaynak: DHA

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