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Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı

Pegasus Hava Yolları, 2020 yaz sezonunu yurtiçi uçuşları için 89,99 liradan, yurtdışı uçuşları için ise 39,99 dolardan başlayan fiyatlarla dijital kanallarında satışa açtı.

17.10.2019 12:17Pegasus Hava Yolları 2020 yaz sezonu biletlerini satışa çıkardı

Pegasus Hava Yolları, 2020 yaz sezonunu yurtiçi uçuşları için 89,99 liradan, yurtdışı uçuşları için ise 39,99 dolardan başlayan fiyatlarla dijital kanallarında satışa açtı.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yaz sezonu biletlerini özel fiyatlarla satışa çıkarıldı. 22 Ekim'e kadar 2020 yaz sezonu biletlerini flypgs.com ya da Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alan misafirler, 29 Mart ile 24 Ekim 2020 tarihleri arasında yurtiçine 89,99 lira, yurtdışına ise 39,99 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalıyor.



Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: DHA

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