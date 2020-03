Pegasus Hava Yolları GM Nane: "Finansal açıdan sağlıklı bir yapıya sahibiz"

Koronavirüsten dolayı alınan tedbirlerin havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Bu dönemde önemli olan, nakitte kalmak ve bu durumu en doğru şekilde yönetebilmek. Şirket olarak finansal açıdan sağlıklı bir yapıya sahibiz ve bu zorlu dönemi hem şirketçe hem de ülkece aşabilecek gücümüz mevcut. Temmuz ayında iç talebin artmasıyla birlikte en azından bugünden çok daha iyi olacağımıza inanıyoruz, iç piyasanın normale dönmesini bekliyoruz" dedi.Tüm dünya ülkeleri yeni tip koronavirüse (COVİD-19) karşı bir takım önlemleri devreye sokuyor. Hastalığın yayılımının önüne geçmek amacıyla ulaşım gibi bazı sektörlerde kısıtlamalar getirildi. Bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de iç ve dış hat uçuşları durduruldu.Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, koronavirüsün havacılık sektörüne etkilerine ilişkin İHA'ya değerlendirme yaptı.Sürecin başından beri gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Nane, "Ülkece ve hatta dünyaca, küresel bir tehdit haline gelen ve hepimizin yaşamını ciddi şekilde etkileyen yeni tip koronavirüsle mücadele ediyoruz. Pegasus Hava Yolları olarak, sürecin başından bu yana ulusal ve uluslararası otoritelerle iletişim halinde bulunarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Durumu operasyonel olarak değerlendirecek olursak, bu gündemden önce misafirlerimizi 35'i yurt içinde, 77'si yurt dışında olmak üzere toplam 43 ülkede 112 noktaya ulaştırıyorduk. Alınan tedbirler kapsamında, virüsün yayılımının önlenmesi için önce kademeli olarak yurt dışı uçuşlara kısıtlamalar getirildi. Bugün geldiğimiz noktada ise alınan ilave tedbirler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla 28 Mart-30 Nisan arası tüm iç hat uçuşlarımızı durdurduk. Biz yolcularını "misafir" olarak gören bir şirketiz. Bu sebeple misafirlerimizi zor durumda bırakmamak adına iptal bilgisi bize ulaştığı an biz de misafirlerimizle paylaştık" dedi."Bu zorlu dönemi hem şirketçe hem de ülkece aşabilecek gücümüz mevcut"Sürecin ilk gününden bu yana tüm olası senaryoları değerlendirdiklerini ve bunlara göre alternatif planlamaları ve hazırlıkları yapmakta olduklarını vurgulayan Nane, "Bu çerçevede gerekli tüm önlemlerimizi de aldık. Bu dönemde önemli olan, nakitte kalmak ve bu durumu en doğru şekilde yönetebilmek. Şirket olarak finansal açıdan sağlıklı bir yapıya sahibiz ve bu zorlu dönemi hem şirketçe hem de ülkece aşabilecek gücümüz mevcut. Şu anda odaklanmamız gereken konu vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru" ifadelerini kullandı."Şu anda önemli olan tüm dünyayı etkileyen bu durumun bir an önce düzelmesi"Nane, yaşanılan bu sıra dışı durumdan havacılık başta olmak üzere birçok sektör ve ülkelerin ekonomilerinin de direkt olarak etkilendiğinin altını çizdiği açıklamasında, "Etkileri ilerleyen dönemlerde daha net göreceğiz ancak şu anda önemli olan tüm dünyayı etkileyen bu durumun bir an önce düzelmesi ve birey olarak bizlerin, hepimizin gönül rahatlığıyla hayatlarımıza devam edebilmemiz... En büyük temennimiz elbette yeni tip koronavirüsün global olarak en kısa sürede kontrol altına alınması ve yaşanan tedirginliğin artık son bulması. Sağlık Bakanlığımızın üstün gayretleri ve etkin çalışmaları önderliğinde, bu sorunu hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi."Havacılık sektörü, desteklenmesi gereken öncelikli alanlardan bir tanesi"Nane, havacılık sektörünün desteklenmesi gereken öncelikli sektörlerden biri olduğunu vurguladı. Açıklamasının son kısmında Temmuz ayında iç talepte bir artış beklediklerini belirten Nane, en azından bugün yaşanılan bu zor dönemden daha iyi hale gelineceğini vurgulayarak, "Mayıs ayının sonunda Ramazan Bayramı'nı yaşayacağız. Havaların ısınmasıyla etkilerin de azalacağını umuyoruz. Temmuz ayında iç talebin artmasıyla birlikte en azından bugünden çok daha iyi olacağımıza inanıyoruz, iç piyasanın normale dönmesini bekliyoruz. Tabii bu noktada kredi destek paketleriyle sektörlerin desteklenmesi de büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımıza ve ilgili tüm bakanlıklarımıza özellikle teşekkür etmek isterim; ekonominin ve sektörlerin canlanması için canla başla çalışıyorlar. Burada öncelik tespit etmek de önemli. Havacılık hem mevcut durumdan en etkilenen hem de turizm açısından en önemli, taşıyıcı sektörlerden bir tanesi. Ülkemizde turizm çok büyük potansiyele sahip. Katma değeri ülkemize kalan bir çarkla çalışan bir sektör. Çünkü turizm tesislerinin büyük bir çoğunluğu Türk şirketlere ait. Bu nedenle de bu tesislere misafirlerin gelmesini sağlayan havacılık sektörü, desteklenmesi gereken öncelikli alanlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA