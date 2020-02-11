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Pegasus Hava Yolları'ndan Viyana-Sabiha Gökçen uçuşu ile ilgili açıklama

Pegasus Hava Yolları, Viyana-Sabiha Gökçen uçuşunda rahatsızlanan kaptan pilotun durumunun iyi olduğunu duyurdu.

11.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:11Pegasus Hava Yolları'ndan Viyana-Sabiha Gökçen uçuşu ile ilgili açıklama

Pegasus Hava Yolları, Viyana-Sabiha Gökçen uçuşunda rahatsızlanan kaptan pilotun durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle; "Viyana-Sabiha Gökçen seferini yapan PC902 sefer sayılı TC-CPI kuyruk tescilli uçağımız, bugün kaptan pilotumuzun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep ederek 2. pilotumuz tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirilmiştir. Kaptan pilotumuzun durumu iyi olup gerekli kontroller için hastaneye sevk edilmiştir."



Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Viyana, Güncel

Kaynak: DHA

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