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Pegasus raporu: Yıldırım çarptı, pilotlar panikledi, kule talimatları anlaşılmadı, geç fren yapıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkıp kaza yapan Pegasus uçağındaki Hollandalı yardımcı pilotun Türkçe bilmediği için kule ile irtibatında anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle geç fren yaptığı ortaya çıktı.

13.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:16
Pegasus raporu: Yıldırım çarptı, pilotlar panikledi, kule talimatları anlaşılmadı, geç fren yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkıp kaza yapan Pegasus uçağındaki Hollandalı yardımcı pilotun Türkçe bilmediği için kule ile irtibatında anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle geç fren yaptığı ortaya çıktı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'in raporla ilgili bilgilere yer verdiği haberine göre kazada 6 saniye geç fren yapıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Sabiha Gökçen, Pegasus, Dünya

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