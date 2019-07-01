Valizleri kaybolan İsveç vatandaşı Pegasus'a dava açtı!

İsveç Vatandaşı Robin Vernhamn ilk duruşması önümüzdeki günlerde görülecek davada 8 Ocak 2017 tarihinde Danimarka'dan başlayıp, önce İstanbul 'a ve ardından Kuveyt 'e olmak üzere iki aktarma yapılarak Filipinler 'e gitmek için Pegasus 'tan bilet aldı. Robin Vernhamn, bu yolculuk sırasında Pegasus 'un iki defa valizlerini kaybetmesi üzerine manevi ve maddi zarara uğradığını iddia etti. Vernhamn, Pegasus 'a karşı manevi ve maddi tazminat davası açtı.

İŞ YOLCULUĞU İÇİN VALİZLERİNİ HAZIRLADI

İsveç'te enerji ve mekanik/deniz mühendisliği üzerine eğitim gören Robin, olay öncesinde dünyanın önde gelen mühendislik şirketleri için belirli projelerde çalışıyordu. Yine bu işi ile alakalı olarak Filipinlere giden Robin, uzun süre kalacağı için kendisi için temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde valizlerini hazırladı.

ROBİN'İN VALİZLERİ KUVEYT'E GİDECEK UÇAĞA GÖNDERİLDİ

Ancak iddiaya göre, 8 Ocak 2017 tarihindeki, Kopenhag- İstanbul seferini yapacak olan uçuş, kötü hava koşulları nedeniyle 2 (iki) saati aşkın bir rötarla gerçekleştirildi. Rötar nedeniyle uçuşun geç gerçekleştirilmesi nedeniyle, Robin, İstanbul- Kuveyt uçuşunu kaçırırken valizler ise Kuveyt 'e gidecek uçağa gönderilmiş.

"VALİZLERİNİZ SİZİ KUVEYT'TE BEKLİYOR"

Robin, kendisi için hayati önem taşıyan reçeteli ilaçlarının olduğu valizlerinin de kendisine verilmesini defalarca Pegasus'tan talep ettiği halde, Pegasus, "Valizleriniz size Kuveyt'te bekliyor, bir sonraki uçakla gidersiniz" diye cevap verdiğini belirtiyor.

REÇETELİ İLAÇLARINI KULLANAMADI

Robin Vernhamn için, 9 Ocak 2017 tarihinde Pegasus'un ayarladığı uçuş ise kötü hava koşulları gerekçesiyle iptal edildi. Bunun üzerine, Robin, ancak 10 Ocak 2017 tarihinde, Kuveyt uçuşunu gerçekleştirebildi. Robin, İstanbul'da kaldığı süre boyunca, tüm konaklama ve yeme-içme masraflarını kendisi karşılamak zorunda kalmış ve daha da önemlisi her gün alması gereken reçeteli ilaçlarını kullanamadı. Robin, ancak 10 Ocak 2017 tarihinde Kuveyt uçuşunu gerçekleştirdi. Ancak, Robin, her şeyin daha iyi olmasını beklerken, tam tersine hayatının en kötü dönemini, Pegasus'un ihmalleri yüzünden yaşamak durumunda kaldığını dile getiriyor.

Robin Vernhamn'ın iddiaları şöyle;

"KUVEYT'E GİTTİĞİMDE VALİZLERİMİ BULAMADIM"

"Kuveyt'e gittiğimde valizlerimi bulamadım. Pegasus, bagajımı varışımdan iki gün önce Kuveyt'e gönderdiği için, bagaj Kuveyt Uluslararası Havaalanı yer personeli tarafından kaldırılmış, Pegasus, acenteleri ile Kuveyt'te çalışmasına rağmen Pegasus, bu bagajları takip etmemiş, onlarca defa aramama, haberleri olmasına rağmen hiçbir şekilde ilgilenmediler. Valizleri bulumadığımda, Pegasus bana Filipinler'e gitmemi söyledi. Hala yaşadıklarıma inanamıyorum. 11 Ocak 2017'de Filipinler'e gidebildim. Bu sefer de, Pegasus, bana ulaşıp, Kuveyt'e geri dönmem gerektiği, geri döndüğüm takdirde valizlerimi alabileceğimi söyledi.

Kuveyt Havalimanına gittiğimde, yine valizlerini bulamadım. Kendi gayretlerim ile valizlerimin bir Kuveyt Havaalanı dışarısındaki bir depoda tutulduğunu öğrendim. Kuveyt Havaalanı yetkilileri kendi yerel kanunları uyarınca, Pegasus'un ilgilenmediği bagajlarımı talep edilmeyen bagaj olarak depoya göndermiş."

Robin, reçeteli ilaçlarının da olduğu valizlerini alabilmek için anılan depo görevlisine ulaşmış ancak bu sefer de depo görevlisi, Pegasus'un bu konuda depo yetkilisine ulaşıp Robin'e valizlerinin verilmesi için yazılı istekte bulunması gerektiği söyledi.

"ARAYIP ÜZÜNTÜLERİNİ BELİRTMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADILAR"

Robin, "Pegasus, işi gereği bu prosedürü bilmesi ve bana buna göre yönlendirmesi gerekirken, hiçbir şekilde yardımcı olmadı ve boşuna Kuveyt'e gitmiş oldum, bu hususu kendilerine belirttiğimde bana Filipinler'e dönmemi kendilerinin valizi getireceğini söylediler. Uyarılarıma ve taleplerime rağmen, tam 18 gün sonra, Pegasus, valizlerimin Filipinler'deki Cebu Mactan Havaalanına gönderileceği bilgisi verdi. Havaalanı yetkilileri bana valizlerimin Filipinler'in başkenti olan Manila üzerinden gönderilmesi tavsiye etmişti, ben de ısrarla Pegasus'a bunu aktardım. Pegasus ise Hong Kong üzerinden valizlerimi göndermiş, ancak bunu dahi düzgün bir şekilde başaramadılar ve valizler yine kayboldu. Ve hiçbir zaman bulunamadı.. Beni arayıp üzüntülerini belirtmekten başka bir şey yapmadılar"

Robin, içerisinde reçeteli ilaçlarının bulunan valizlerinin kaybolmasından Pegasus'u sorumlu tutuyor, sorumluluk alınmadığı için de ayrıca üzgün olduğunu belirtti. En basit olarak, sigortasından para alabilmek için, kendilerinden bagajlarının kaybolduğuna dair bir belge talep ettiğini, ancak bu konuda dahi Pegasus'un yardımcı olmadığını iddia etti.

FİLİPİNLER'DE YEŞİL REÇETELİ İLAÇLARA ULAŞAMADI

Ancak, Robin'in en önemli zararı kaybolan valizindeki yeşil reçeteli ilaçlardan dolayı kaynaklandı. Filipinler'de de bu ilaçlara ulaşması mümkün olmadığından, sağlığı kötüleşti. Ülkesinde akredite sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen raporda, mental durumunun herhangi bir meslekte çalışmasına engel teşkil etmekte olduğu belirtiliyor.

"AKLİ DURUMU KÖTÜYE GİTTİ"

Raporda, sağlığındaki kötüleşmenin, ilaçlarını uzun süre boyunca alamadığından kaynaklandığı açıklandı. Mahkemeye de sunulan Rapor'da Filipinler'e yolculuğu esnasında ilaçlarının bulunduğu valizin kaybolması nedeniyle ilaçlarını alamamış olduğu için bir kez daha akli durumu kötüye gitmiş olarak 2018 yılı Mart ayında İsveç'e geri dönmüştür." ifadesi bulunmaktadır.

"İŞİME DÖNÜP DÖNEMEYECEĞİM BELİRSİZ"

Robin sözlerine şöyle devam etti: Şu anki durumum, Davalı Pegasus şirketinin kusurlu davranışlarından kaynaklanmıştır. Şu anda "tanısız organik olmayan psikoz" teşhisi altında kontrol ve tedavi altındayım ancak aynı zamanda "şizoafektif rahatsızlık" için de tedavi görüyorum. Benim, bu olaylar öncesi bu denli çalışmamı engelleyen bir rahatsızlığım bulunmuyordu. Ketiyapin tabletleri, anksiyolitikler ve uyku hapları ile psikofarmakolojik tedavi görmekteyim, önemli derecede dikkat ve konsantrasyon problemlerim, dayanma gücü düşüklüğüm ve stres yönetme zorluğum var. İşimden hastalık izni aldım ve şu anda bir daha işime geri dönüp dönemeyeceğim belirsiz."

PEGASUS'A MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Robin, yaşadığı kötü uçuş deneyimi, uğradığı maddi ve manevi zararlar ve en önemlisi iş kaybı nedeniyle Pegasus'a tazminat davası açtı. Robin, sözlerini "Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum ancak yaşadıklarım dolayısıyla, Pegasus'un sorumluluk almasını istiyorum. Türk Mahkemelerine ve Türk yargısına inancım sonsuz. Yaşadıklarım bir film gibiydi, tek başıma yapayalnız bırakıldım. Olay nedeniyle yaşadığım travmayı kimse yaşamasın. Türk Mahkemeleri örnek bir karar verecektir." diye bitirdi.