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Pegasus'tan 11 avroya yurt dışı bileti

Pegasus, 11 Kasım fırsatı kampanyası kapsamında seyahatseverleri 11 avroya (vergi hariç) yurt dışına uçuruyor.

11.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:44Pegasus'tan 11 avroya yurt dışı bileti
, 11 Kasım fırsatı kampanyası kapsamında seyahatseverleri 11 avroya (vergi hariç) yurt dışına uçuruyor.
Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, hava yoluyla seyahatin herkesin hakkı olduğuna inancıyla 11 Kasım fırsatı kampanyasını seyahatseverlerle buluşturuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler, kampanya kapsamında biletlerini 11-12 Kasım'da www.flypgs.com internet sitesinden veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alarak, 15 Ocak-15 Mart 2020 tarihleri arasında seçili yurt dışı hatlarına 11 avro + vergileri ödeyerek uçabiliyor.

Toplam 50 bin koltuk için geçerli olacak 11 Kasım Fırsatı Kampanyası ve kampanyanın geçerli olduğu yurt dışı hatlarıyla ilgili detaylı bilgiye https://www.flypgs.com/kampanyali-ucak-biletleri adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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