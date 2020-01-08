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Pegasus'tan 84 ek sefer

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 06.20 itibarıyla uçuşa başlandığını duyurdu.

08.01.2020 09:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:54 Pegasus'tan 84 ek sefer
Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 06.20 itibarıyla uçuşa başlandığını duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle ara verilen seferler yeniden başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin saat 06: 00 itibarıyla açıldığını ve Pegasus Hava Yolları olarak ilk uçuşun saat 06: 20 itibarıyla gerçekleştirilmdiğini duyurdu.

84 ek sefer planlandı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "7 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı uçuşların iptali sebebiyle uçuşları etkilenen misafirlerimiz için 8-9-10-11-12 Ocak 2020 tarihlerine 84 ek sefer planlanmıştır. Uçuşları etkilenen misafirlerimiz bilet değişiklik ve iade işlemlerini ücretsiz olarak; flypgs.com'da "Bilet İşlemlerim" menüsünden, Pegasus Mobil Uygulamasında ise "Seyahatlerim" menüsünden gerçekleştirebilmektedir.

Planlanan ek seferlere flypgs.com adresinden ulaşılabilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: İHA

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