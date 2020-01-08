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Pegasus'tan 84 ek sefer

Kurumsal Haber)-Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün iniş ve kalkışlı uçuşların iptali nedeniyle uçuşları etkilenen yolcular için 84 ek sefer planlandığını duyurdu.

08.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:24 Pegasus'tan 84 ek sefer
Kurumsal Haber)- Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün iniş ve kalkışlı uçuşların iptali nedeniyle uçuşları etkilenen yolcular için 84 ek sefer planlandığını duyurdu. 

Pegasus Hava Yolları'nın yaptığı açıklama şöyle; "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pisti saat 06: 00 itibarıyla açılmış ve Pegasus Hava Yolları olarak ilk uçuşumuz saat 06: 20 itibarıyla gerçekleştirilmiştir. 7 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı uçuşların iptali sebebiyle uçuşları etkilenen misafirlerimiz için 8-9-10-11-12 Ocak 2020 tarihlerine 84 ek sefer planlanmıştır. Uçuşları etkilenen misafirlerimiz bilet değişiklik ve iade işlemlerini ücretsiz olarak; flypgs.com'da "Bilet İşlemlerim" menüsünden, Pegasus Mobil Uygulamasında ise "Seyahatlerim" menüsünden gerçekleştirebilmektedir."

Planlanan ek seferlere havayolu şirketinin internet adresinden ulaşılabilmektedir. 


- İstanbul

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel

Kaynak: DHA

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