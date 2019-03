Pegasus'tan Artan Yakıt Maliyetlerine 'Hedge' Önlemi

Kaynak: DHA

OPEC'in üretim kısıntıları, İran ve Venezuela 'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ancak buna rağmen artan petrol fiyatlarının Pegasus 'un yakıt maliyetlerini etkilemediğinin altını çizen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane , "Kullandığımız yakıtların belli bir oranını hedge ettiğimiz için çok az bir kısmı bizi etkiliyor" dedi.Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, bu yıl 8'ncisi düzenlenen ve geçtiğimiz gün son bulan Türkiye 'nin en önemli iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 'Sosyal Yatırım: Sosyal Sorumluluk Liderleri' paneline konuşmacı olarak katıldı. Bursa 'da gerçekleştirilen zirvedeDemirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Mehmet Nane, artan petrol fiyatlarının yakıt maliyetlerine yansımasını, İstanbul Havalimanı'nın Pegasus'un operasyonlarını nasıl etkilediğini veşirketin sosyal sorumluluk alanındaki projelerini anlattı.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları, İran ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ancak buna rağmen artan petrol fiyatlarının Pegasus'un yakıt maliyetlerini etkilemediğinin altını çizen Nane, "Petrol fiyatlarının artması ya da inmesi maliyetlerimizi mümkün olduğu kadar az etkilesin, bütçe hedeflerimizin içinde kalsın diye 'hedge' yöntemini kullanıyoruz. O yüzden de kullandığımız yakıtların belli bir oranını hedge ettiğimiz için çok az bir kısmı bizi etkiliyor. Şu an için maliyetlerimize negatif bir etkisi yok. Hedge yöntemlerini kullanarak geleceğe yönelik kontratlar satın aldık. Örneğin şu an için 2019 yılında alacağımız yakıtların yüzde 50'sini bütçede ön gördüğümüz fiyatlar doğrultusunda daha önceden satın almış durumdayız. Zamanı geldikçe de bunu güncel olarak yeniliyoruz" diye açıklamada bulundu.NEO UÇAKLAR İLE YÜZDE 17 YAKIT TASARRUFUOPEC'in petrol kısıntının yıl boyunca devam edecek olmasına karşın aldıkları diğer önlemleri de bildiren Nane, "burada yapacağımız ana yöntemlerden bir tanesi yakıt azaltıcı konulara yönlenmek. Örneğin kullandığımız Neo uçakları diğer uçaklara nazaran yüzde 15 ila 17 arasında daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor. Uçağın yakıt tasarrufu yapacağı bir diğer konu da ağırlık konusu. Burada Pegasus olarak lowcoast (düşük maliyetli havayolu) modeliyle dünyada bu konuda çok ileride olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer bir yöntem ise yakıtlarımızı finansal olarak hedge edecek yöntemleri kullanmak. Bunlar bize bütçede ön gördüğümüz seviyelerde yakıt aldığımızda maliyet yapımızda isteğimizin dışında bir uygulama bir oynama olmamış oluyor."İSTANBUL HAVALİMANI ÜLKEMİZİN MİLLİ GURURU"İstanbul Havalimanı'nı için, "Ülkemizin milli gururu" diyen Nane şunları söyledi:"Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle daha ileriye gidebilmesi, havacılıkta daha büyük bir oyuncu olması sadece yolcu değil kargo taşımacılığı için de böyle büyük bir havalimanına ihtiyaç vardı. Çünkü gerek Atatürk Havalimanı , gerekse Sabiha Gökçen Havalimanı, ki orada da ikinci pist yapılıyor, artık belli bir olgunluğa geldi. Yolcu ve kargo gelmek istese bile alacak kapasitemiz yoktu. O yüzden böyle yeni bir havalimanının yapılması çok çok olumludur. Kısa bir dönemde milyonların kullanmasıyla birlikte operasyonlar da oturacaktır. Bize getireceği büyüklük çok önemli.""GÜNDEMİMİZDE BİRLEŞME YA DA SATIN ALMA YOK"Uçak alımlarının büyümenin en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Nane, gündemlerinde birleşme ve satın alma gibi bir konunun olmadığını dile getirerek, "biz organik diye tabir ettiğimiz kendi bünyemizde büyümemizi devam ettiriyoruz" açıklamasında bulundu."BU TOPRAKTAN ALDIĞIMIZI BU TOPRAĞA VERİYORUZ"Şirketin sosyal sorumluluk projelerine de değinen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane şöyle konuştu:"Sosyal sorumluluk alanında çok önemli bir görevimiz var. Sosyal sorumluluk 'bu topraktan aldığını bu toprağa vermektir. Bizler de şirketler olarak yaptığımız işlerin yanı sıra topluma karşı görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Pegasus olarak gençlik ve kadın konusuna çok önem veriyoruz. Örneğin Birleşmiş Milletler 'in ( BM ) kadının güçlendirilmesi programına imza atan dünyadaki ilk havayolu şirketi biziz. Bir diğeri profesyonel kadınların oluşturduğu bir ağ olan PWN'in geliştirdiği programa da imza atan şirketlerden de birisiyiz. Kadının iş dünyasında daha güçlü bir şekilde var olması için yapılan tüm çalışmalara dahil olmaya öncelik veriyoruz. Geçen yıl başlattığımız "Yarınlara Uçuyoruz" projesiyle gençlerimizi destekliyoruz. 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin bir araya gelip oluşturduğu projelere fon sağlayarak topluma fayda sağlayacak hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize güveniyor, inanıyoruz. Tüm çalışmalarımız ile bu topraktan aldığımızı bu toprağa veriyoruz." - Bursa