Menü
Haberler ›› Güncel ››Pegasus'tan Çanakkale Zaferi paylaşımı - Güncel

Pegasus'tan Çanakkale Zaferi paylaşımı

Pegasus Hava Yolları, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından özel paylaşım yaptı.

18.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:16
Pegasus'tan Çanakkale Zaferi paylaşımı

Pegasus Hava Yolları, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından özel paylaşım yaptı. Çanakkale Şehitlik abidesinin olduğu paylaşımda, "Bağımsızlığımızın altın anahtarı Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Pegasus Hava Yolları, Çanakkale Zaferi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti