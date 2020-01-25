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Pegasus'tan Elazığ'a ek seferler

Haber: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA Pegasus havayolları Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.

25.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:36Pegasus'tan Elazığ'a ek seferler

Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

havayolları 'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi. Pegasus yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.



Pegasus, Elazığ, Deprem, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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