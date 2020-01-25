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Pegasus'tan Elazığ'a ek seferler

PEGASUS havayolları Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.

25.01.2020 00:37 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:37Pegasus'tan Elazığ'a ek seferler
PEGASUS havayolları 'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.

yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.


- İstanbul

Pegasus, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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