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Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

05.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:58Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.
Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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