Haberler » Ekonomi » Uçağı 3 parçaya ayrılan Pegasus'tan ilk açıklama! - Ekonomi

Uçağı 3 parçaya ayrılan Pegasus'tan ilk açıklama!

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkmasına ilişkin, "Şu anda önceliğimiz yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır" açıklamasını yaptı.

06.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:47

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkmasına ilişkin, "Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır" ifadesini kullandı.

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirilen Pegasus Havayolları'na ait uçak, pistten çıkarak 3 parçaya ayrıldı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Pegasus, konuyla ilgili bir açıklama yaparak önceliklerinin yaralı yolcuların hastanelerdeki tüm ihtiyaçları karşılamak olduğunu belirtti.

"ÖNCELİĞİMİZ YARALI YOLCULARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK"

Pegasus Hava Yolları'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımızın 5 Şubat 2020'de yaşadığı kaza sonrasında resmi kaynakların da teyit ettiği üzere 3 misafirimizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Acımız çok büyük. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Yaralı olan yolcularımızın tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Tüm yaralı yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır."

PEGASUS, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Öte yandan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane bugün saat 13:00'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısıyla ilgili yapılan duyuruda, "Pegasus Hava Yolları'nın 5 Şubat 2020 tarihinde İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasıyla ilgili olarak bugün saat 13: 00'da Divan İstanbul Asia Otel'de Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'nin sözcülüğünde gerçekleştirilecek bir basın toplantısı düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Sabiha GökçenSabiha Gökçen'deki faciada kule, pilotları uyarmış: Sizden önceki uçak pas geçti

Son dakika: Sabiha GökçenSon dakika: Sabiha Gökçen'de meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

ErdoğanErdoğan'dan çığ felaketi ve Sabiha Gökçen kazası sonrası açıklama: Bizleri derdinden üzmüştür

Sabiha GökçenSabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı

Parçalara ayrılan yolcu uçağının pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktıParçalara ayrılan yolcu uçağının pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktı

Görgü tanığı, Pegasus Hava YollarıGörgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı

Son Dakika: Sabiha GökçenSon Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı: 139 yaralı var

Sabiha Gökçen HavalimanıSabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasından ilk görüntüler

Son Dakika: Sabiha GökçenSon Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili Ulaştırma Bakanı'ndan ilk açıklama: Can kaybı yok

Sabiha GökçenSabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Son dakika: Sabiha GökçenSon dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Sabiha GökçenSabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı

Sabiha GökçenSabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştüİstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü

Sabiha GökçenSabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurduTHY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu

Sabiha Gökçen HavalimanıSabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

Yolcu uçaklarında kaza öncesinde, anında ve sonrasında alınması gereken yangın önlemleri nelerdir? Uçakta kırım olması ne demek?Yolcu uçaklarında kaza öncesinde, anında ve sonrasında alınması gereken yangın önlemleri nelerdir? Uçakta kırım olması ne demek?

Uçağı 3 parçaya ayrılan Pegasus'tan ilk açıklama!

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:55  Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı hayatı ve biyografisi
09:44  Havaalanı nasıl yazılır? TDK'ya göre havaalanı mı, havalimanı mı? Havaalanı ayrı mı bitişik mi yazılır?
09:18  Yolcu uçaklarında kaza öncesinde, anında ve sonrasında alınması gereken yangın önlemleri nelerdir? Uçakta kırım olması ne demek?
09:14  Kirk Douglas kimdir? Kirk Douglas filmleri ve dizileri
01:00  6 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
6.02.2020 10:02:04