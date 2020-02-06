Uçağı 3 parçaya ayrılan Pegasus'tan ilk açıklama!

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkmasına ilişkin, "Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır" ifadesini kullandı.

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirilen Pegasus Havayolları'na ait uçak, pistten çıkarak 3 parçaya ayrıldı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Pegasus, konuyla ilgili bir açıklama yaparak önceliklerinin yaralı yolcuların hastanelerdeki tüm ihtiyaçları karşılamak olduğunu belirtti.

"ÖNCELİĞİMİZ YARALI YOLCULARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK"

Pegasus Hava Yolları'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımızın 5 Şubat 2020'de yaşadığı kaza sonrasında resmi kaynakların da teyit ettiği üzere 3 misafirimizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Acımız çok büyük. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Yaralı olan yolcularımızın tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Tüm yaralı yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır."

PEGASUS, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Öte yandan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane bugün saat 13:00'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısıyla ilgili yapılan duyuruda, "Pegasus Hava Yolları'nın 5 Şubat 2020 tarihinde İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasıyla ilgili olarak bugün saat 13: 00'da Divan İstanbul Asia Otel'de Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'nin sözcülüğünde gerçekleştirilecek bir basın toplantısı düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı.